Roma: Michetti, campagna senza ideologie,io candidato civico

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Non ci sarà ideologia nella mia campagna elettorale. Qui abbiamo una città da amministrare, dove al centro ci saranno i servizi. Non ci sarà pregiudizio nei confronti di nessuno. Lavoreremo nell'interesse del cittadino".

Lo ha detto Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, a margine della conferenza stampa a Piazza di Pietra per il lancio della sua candidatura in ticket con Simonetta Matone. "Il cittadino può essere di destra, di sinistra o di centro - ha proseguito Michetti -. Altrimenti non si sarebbe propeso per una candidatura civica", ha concluso.

"Ora scarpe nuove e corriamo in tutti i territori della città", la chiusura della conferenza stampa a cui hanno partecipato i big del centrodestra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani. (ANSA).