Tv: ferito durante 'Ciao Darwin', in 4 rischiano processo

Durante le registrazioni della trasmissione "Ciao Darwin", nell'aprile del 2019, un concorrente rimase gravemente ferito per una caduta al gioco dei rulli. Per questa vicenda rischiano di finire a processo quattro persone per l'accusa di lesioni personali gravissime. I pm di Roma hanno, infatti, proceduto all'atto di chiusura delle indagini che, di regola, precede la richiesta di rinvio a giudizio. A causa delle caduta il concorrente, 54enne, è rimasto paralizzato. A rischiare il processo sono due rappresentati della società Rti, produttrice della trasmissione che andava in onda su Canale 5, il titolare della società produttrice dell'attrezzatura utilizzata per il gioco e la titolare della società che doveva selezionare i concorrenti dello show.