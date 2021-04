Naufragio battelli sul Po a Torino, chieste 3 condanne

(ANSA) - TORINO, 23 APR - Tre condanne a 8 mesi di reclusione sono state chieste dal pubblico ministero Vincenzo Pacileo oggi in tribunale a Torino per il naufragio di Valentino e Valentina, i due battelli per la navigazione turistica sul Po travolti dalla piena del novembre 2016. La proposta riguarda tre dirigenti della società di trasporti pubblici GTT - l'azienda del trasporto pubblico locale che gestisce anche il servizio di navigazione sul Po - che in tempi diversi ebbero la responsabilità della sicurezza del servizio.

Inizialmente il pm procedeva per la violazione di un articolo del Codice della navigazione che però non può essere applicato al caso specifico: ha così riqualificato l'accusa in "delitto colposo di pericolo". (ANSA).