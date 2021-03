Vaccini: la procura apre un fascicolo sulla vicenda Scanzi

La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo conoscitivo, senza alcun reato ipotizzato, sulla vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi che ieri ha raccontato sui social di aver ricevuto il vaccino come 'riservista' e in qualità di caregiver familiare dei suoi genitori. Da quanto emerso alla procura sarebbe stata consegnata oggi un'informativa dei carabinieri della pg. Gli accertamenti sono finalizzati a verificare che nelle procedure seguite non si configuri qualche reato.