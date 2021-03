Giù lamiere da viadotto,Pavimental licenzia società ponteggi

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Alcune lamiere sono cadute oggi dal viadotto 'Bisagno' in A12, dove si trova un cantiere per le manutenzioni, a causa del forte vento. I vigili urbani hanno chiuso la sottostante via delle Gavette. Impegnati i vigili del fuoco. Parlamentari e opposizioni in Liguria hanno chiesto chiedono di trasferire le famiglie che vivono sotto il viadotto.

Pavimental, che cura le manutenzioni per Aspi, ha subito avviato le procedure per rescindere il contratto con la Sadis Ponteggi, società appaltatrice specializzata nel montaggio e nella gestione di ponteggi. "Sarà valutata - si legge nella nota di Pavimental -, anche l'opportunità di attivare nei confronti della società ulteriori misure legali in danno". Inoltre, è stato rimosso dall'incarico il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere che verrà subito sostituito con l'ausilio di un'impresa esterna specializzata in questa attività. I tecnici di Pavimental stanno accertando la dinamica della caduta delle palancole e il rispetto delle procedure stabilite dal piano sicurezza definito con la Asl. Attraverso un by-bridge è in corso una verifica approfondita dello stato del ponteggio. "Pavimental - conclude la nota -porge le proprie doverose scuse agli abitanti della zona per quanto accaduto, ribadendo il proprio totale impegno nel rispettare tutte le procedure di sicurezza che sono state prescritte al cantiere".

La Direzione di Tronco di Genova di Aspi si è attivata con la società per "le opportune e immediate verifiche e azioni circa l'accaduto e potenzierà ulteriormente tutti i presidi di supervisione sulle attività". (ANSA).