Tamponi e partenze, caos a Linate

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Lunga coda di auto questa mattina all'esterno dell'aeroporto di Linate, a Milano. Alle persone che si recano nello scalo per effettuare i tamponi Covid, infatti, si sommano quelle in partenza. Il traffico è paralizzato, secondo quanto appreso sul posto, perché risulta scaduto "l'accordo con la Polizia locale per la gestione della circolazione in zona aeroporto", come affermano alcuni agenti.

Nessuno quindi regola la gestione delle autovetture tra chi deve andare in aeroporto e chi invece deve effettuare il tampone. La convenzione prevede che la Polizia Locale di Milano faccia servizio in aeroporto in convenzione con il Comune di Segrate.

Sul posto solo una pattuglia della Guardia di Finanza impegnata come personale all'interno dello scalo. (ANSA).