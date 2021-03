Le Conversazioni Online Relative a #Sanremo2021

Al via la manifestazione canora più popolare d’Italia. L’anno scorso la prima serata di Sanremo aveva avuto mediamente oltre dieci milioni di telespettatori, per uno share medio del 52.2%, il più alto dell’ultimo decennio. Vedremo se Amadeus e Fiorello avranno bissato tale successo. In attesa di conoscere i dati Auditel abbiamo analizzato le conversazioni online relative a #Sanremo2021, l’hashtag ufficiale del Festival.

Complessivamente le citazioni online sono state più di 728 mila, da parte di poco meno di 32 mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + commenti + condivisioni) circa tre milioni di persone. Un volume molto elevato di citazioni che ha generato una portata potenziale (“opportunity to be seen”) di 2.42 miliardi di impression, di esposizioni ai contenuti relativi a Sanremo. Volume che stimiamo ragionevolmente in 121.27 milioni di impression effettive, al lordo delle duplicazioni.

I tre termini maggiormente associati alle conversazioni relative a Sanremo 2021 sono stati: “canzone” (6% del totale delle citazioni), “Fiorello” (4.9%), e l’altro conduttore “Amadeus” (3.9%).

Se la popolarità di canzone e dei due presentatori era pressoché scontata, il coinvolgimento delle persone però si è concentrato su altro. Il tweet che ha generato maggior engagement è di Fedez che nel backstage si prepara, assieme a Francesca Michielin, ad andare in scena. Su Instagram invece è la rapper Madam a tenere banco in termini di coinvolgimento delle persone. Le sue tre foto, anche in questo caso mentre si prepara ad andare in scena, ottengono circa 113 mila “mi piace” e quasi 4 mila commenti.

Su Facebook invece sono The Jackal a generare il maggior numero di interazioni. Tre e tutti loro i post che sul social più popolato d’Italia, e del mondo, generano il maggior coinvolgimento. I loro post, in cui ironizzano sapientemente sulla non partecipazione a questa edizione del Festival di Sanremo, ottengono decine di migliaia di interazioni, e proprio il video al riguardo ottiene circa 333 mila visualizzazioni.

La social TV sulla prima serata della manifestazione canora è donna e relativamente giovane. Infatti le donne pesano il 60.8% del totale di coloro che attivamente, postando o interagendo con un contenuto relativo a #Sanremo2021, hanno partecipato al festival, anche, via social. Coloro di età compresa tra 18 e 24 anni pesano il 40.6% del totale, mentre chi ha tra 25 e 34 anni pesa il 49.3%. Dunque coloro tra 18 e 34 anni rappresentano 89.9%. Al riguardo numerose le citazioni, in particolare su Twitter relative ai “boomer” condannati ad ascoltare canzoni che i più giovani giudicano inadatte a loro. Infine, come d’abitudine, anche sui social sono forti le polemiche sulla classifica stilata dalla giuria demoscopica.