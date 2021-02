Il voto di fiducia al Senato, il film della giornata

Il presidente del Consiglio Mario Draghi fa il suo esordio in Parlamento per chiedere il voto di fiducia per il nuovo governo che ha giurato al Quirinale lo scorso 13 febbraio. E si comincia con il Senato visto che il precedente governo Conte aveva avuto la sua 'culla' a Montecitorio.

Questo, in estrema sintesi, il film della giornata:

Ore 9.50 - I ministri arrivano a Palazzo Madama. Tra i primi a varcare il portone, Luciana Lamorgese, Daniele Franco, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone e Renato Brunetta.

Ore 10 - Mario Draghi fa il suo ingresso nell'Aula del Senato.

Ore 10.15 - Draghi comincia il suo intervento e tra i primi punti affronta i temi del Covid, del lavoro e delle riforme. Cita la lezione di Cavour, parla di 'Nuova ricostruzione' e invita all'unità nazionale

Ore 11.15 - Il premier conclude il suo discorso e va alla Camera a consegnare una copia del suo intervento programmatico. Si sospende la seduta al Senato