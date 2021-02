Milano, dopo stop riaperte metropolitane

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - A Milano si è concluso lo sciopero nazionale del trasporto pubblico e i treni delle linee metropolitane stanno ritornando a viaggiare regolarmente dopo le quattro ore di stop. Lo comunica Atm in una nota. In superficie riprende il normale servizio di bus, tram e filobus. La circolazione su tutta la rete proseguirà per tutto il resto della giornata. (ANSA).