Rogo in azienda agricola Oristanese, morti alcuni animali

(ANSA) - ORISTANO, 31 GEN - Un devastante incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato all'alba di oggi in una azienda agricola di Villaurbana, nell'Oristanese. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone in cui si trovavano rotoballe e balle prismatiche, trattori agricoli, un distributore e un distributore di mangimi. Nel capannone c'erano anche alcuni animali che sono morti a causa del fuoco e del fumo.

Il rogo è scoppiato alle 6:30 e non è ancora stato completamente domato. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Oristano, con tre mezzi. A breve arriveranno anche gli specialisti del Niat, il Nucleo investigativo antincendio territoriale che si occuperà di svolgere gli accertamenti per verificare le cause dell'incendio e individuare gli eventuali responsabili. (ANSA).