Lotteria Italia: acquisto biglietto 5 mln ultimi 7-10 giorni

(ANSA) - PESARO, 07 GEN - Potrebbe essere un pesarese che ha acquistato il biglietto negli ultimi 7-10 giorni, il vincitore del primo premio della Lotteria Italia, da 5 milioni di euro - serie E409084 - venduto nella tabaccheria "Cardinali" in piazzale Lazzarini a Pesaro. "Non saprei davvero chi possa essere il fortunato cliente - dice Lucia Orazi, moglie del titolare Marcello Bucci, non si è fatto ancora sentire ma speriamo che lo faccia presto. Noi quest'anno abbiamo venduto molti biglietti della lotteria, - riferisce - avevamo tutte le serie o quasi e la E è stata venduta fino al 5 gennaio. Ma il biglietto vincente, - osserva - è stato venduto quasi sicuramente negli ultimi 10 giorni. Il cliente pensiamo che sia pesarese, perché quest'anno non ci sono stati turisti".

"E' sicuramente un ottimo modo per cominciare il 2021, buon per lui. - prosegue Lucia Orazi - Noi abbiamo già avuto vincite da 500mila euro due anni fa al Gratta e vinci e altri 50mila euro un anno fa". Soltanto una settimana fa, un giocatore ha vinto 1 milione di euro con un 1 euro giocato al Million day nella tabaccheria 2000 di Pesaro. In quel caso, il titolare della rivendita potrebbe conoscere il nome del vincitore perché ha giocato nella rivendita. Con la lotteria Italia invece, evidentemente il vincitore ha gioito in casa, con discrezione.

Nelle Marche anche quattro biglietti vincenti da 25mila euro venduti ad Ancona, Trecastelli (Ancona), Fano (Pesaro Urbino) e Porto Recanati (Macerata). (ANSA).