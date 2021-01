Auto investita da treno sui binari, in salvo gli occupanti

(ANSA) - VERONA, 07 GEN - Un'automobile è stata travolta da un treno nel veronese dopo essere rimasta bloccata sui binari, in un passaggio a livello. Illesi gli occupanti della vettura, una Fiat Punto, riusciti a scendere dal veicolo e a mettersi in salvo prima che sopraggiungesse il convoglio. L'incidente è avvenuto lungo una linea locale, a Legnago (Verona), in località Casette. Sul posto, per la rimozione dell'auto e la messa in sicurezza del tratto , sono intervenuti i vigili del fuoco.

