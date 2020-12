Covid: sondaggio Usa, solo metà popolazione vuole il vaccino

Un quarto degli americani adulti non vuole farsi vaccinare contro il coronavirus, un altro quarto ancora non ha deciso. Lo rivela un sondaggio dell'Associated Press-Center for Public Affairs Research riportato dal Guardian. Nonostante i progressi sui vaccini, i risultati non sono molto diversi dalla rilevazione effettuata a maggio.

Sui 1.117 americani intervistati dal 3 al 7 dicembre, 3 su 10 si sono detti convinti che il farmaco sarà testato a sufficienza, lo stesso numero sostiene invece che non sarà affatto sicuro. Tutti gli altri si trovano a metà strada. Tra coloro che non vogliono essere vaccinati, 3 su 10 pensano che il coronavirus non sia così grave e che "non si ammaleranno seriamente". Quasi tutti, sette su dieci, sono preoccupati per gli eventuali effetti collaterali del farmaco e preferiscono vedere come andrà la prima campagna di vaccinazioni. Secondo gli esperti almeno il 70% della popolazione Usa deve essere vaccinata per raggiungere l'immunità di gregge o comunque tenere sotto controllo il Covid.