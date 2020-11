Scuola: in Trentino gite virtuali in tempo di covid

La pandemia blocca il turismo scolastico anche quest'anno, ma dal Trentino parte una proposta per non far perdere agli studenti questo momento importante: è la gita virtuale.

Acqua, boschi, fauna selvatica e turismo sostenibile sono i temi proposti nell'ambito di StelvioLAB ai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni, che potranno anche incontrare virtualmente un team di esperti e partecipare a un concorso finale. L'iniziativa è firmata dal Parco Nazionale dello Stelvio trentino e dall'Azienda per il Turismo della Val di Sole che invieranno a oltre 13mila docenti di tutta Italia le lettere per presentare il progetto e dare l'accesso alla piattaforma con le prime quattro "puntate".

StelvioLAB sarà anche una "piazza" nella quale le classi potranno pubblicare, successivamente alla visita guidata virtuale e all'incontro con l'esperto, anche i propri elaborati multimediali così da ampliare il confronto tra gli studenti di ogni dove. E c'è anche un premio: una gita vera, "in presenza" in Val di Sole per tutta la classe, non appena la brutta stagione dell'epidemia da Covid-19 sarà finalmente alle spalle.

Tutte le informazioni su www.visitvaldisole.it/it/stelvio-lab