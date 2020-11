Covid: di prima mattina 300 accessi a Pronto soccorso Genova

(ANSA) - GENOVA, 05 NOV - Sono 36 i pazienti in codice rosso di cui nessuno in attesa, 104 in codice giallo di cui tre in attesa, 43 in codice verde, 12 in attesa, uno in codice bianco e 113 in osservazione breve intensiva in larga parte con sintomi covid, in corso di visita nei tre principali pronto soccorso di Genova: San Martino, Galliera e Villa Scassi. E' il quadro, alle 9, che emerge dalla piattaforma online aggiornata in tempo reale dall'ospedale Galliera. Il Villa Scassi, l'ospedale di riferimento covid per il ponente cittadino, ha 86 pazienti in osservazione breve intensiva. L'osservazione breve serve a valutare e trattare i pazienti con sintomi o condizioni morbose minori, che però necessitano di approfondimenti diagnostici, garantendo nel contempo una riduzione del sovraffollamento e l'appropriatezza dei ricoveri in ospedale. (ANSA).