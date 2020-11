Papa è eretico, vescovo punisce viceparroco

(ANSA) - BORGIO VEREZZI, 04 NOV - Il vice parroco di Borgio Verezzi contesta il Papa durante una messa, definendolo "un eretico che deve essere convertito", il parroco interviene e lo interrompe, ma i fedeli abbandonano la chiesa. Le critiche erano in relazione alle frasi del Pontefice sulle unioni civili. Il vescovo, mons. Guglielmo Borghetti, informato del caso, congela il vice parroco. "Nessun sacerdote dovrebbe mai permettersi di pronunciare parole simili contro Papa Francesco. Nei confronti di don Ragusa scatterà un provvedimento disciplinare che limiterà la sua attività e non sarà più vicario parrocchiale di Borgio Verezzi". L'episodio è avvenuto domenica, in occasione della ricorrenza di Ognissanti. La storia è raccontata dal Secolo XIX e dalla Stampa. (ANSA).