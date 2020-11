Covid: Russia, 'picco possibile verso metà novembre'

(ANSA) - MOSCA, 03 NOV - L'epidemia di Covid 19 potrebbe raggiungere il picco in Russia a metà novembre, ma molto dipenderà dalla situazione nelle singole regioni: lo ha dichiarato il vice direttore per la Scienza dell'Istituto centrale di ricerca di Epidemiologia dell'agenzia federale russa per i controlli sanitari (Rospotrebnadzor), Aleksandr Gorelov.

"Il numero dei casi ha cominciato a crescere in varie regioni in periodi diversi, questo significa che anche il picco sarà raggiunto in periodi diversi. Approssimativamente, avverrà a metà novembre, in alcuni posti un po' prima e in altri un po' dopo", ha detto Gorelov all'agenzia di stampa Interfax.

"Si spera che i casi" giornalieri "non saranno più di 20.000 durante il picco", ha aggiunto Gorelov. (ANSA).