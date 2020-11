Party per Halloween, denunciati in 20

(ANSA) - MILANO, 01 NOV - Avevano pensato di festeggiare Halloween in grande stile, senza preoccuparsi della pandemia, la ventina di ragazzi che sono stati denunciati dai carabinieri proprio per aver organizzato un party per la notte delle streghe in barba alle norme anti Covid. E' accaduto a Milano, dove ieri sera una 'gazzella' dei carabinieri è stata chiamata nella palazzina dove si svolgeva la festa dai vicini di casa, infastiditi dal rumore e dalla palese violazione.

I militari sono intervenuti intorno all'1 in via Niccolini, nel cuore di Chinatown. Quando hanno suonato alla porta dell'appartamento si sono trovati davanti una ventina di giovani, tutti sui 20 anni, alcuni di origine straniera ma tutti residenti a Milano. Per loro è scattata la denuncia per 'inosservanza di provvedimenti dell'autorità' e una multa salata come previsto dall'ultimo Dpcm. Le chiavi dell'appartamento, che era stato preso in affitto per l'occasione, sono state lasciate a un fiduciario dell'affittuario, che non sapeva nulla della festa.

In un altro episodio, avvenuto alle 12.30 di ieri, è toccato a un cittadino del Bangladesh di 21 anni, regolarmente in Italia, essere denunciato per inosservanza delle norme anti Covid. Il giovane, infatti, reduce da un tampone positivo a fine ottobre, doveva trovarsi in quarantena a casa sua e non in strada, in via Benedetto Marcello, dove è avvenuto il controllo casuale ad opera di una pattuglia in bici della Polizia. (ANSA).