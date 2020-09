Piemonte, obbligo temperatura su diario studenti

(ANSA) - TORINO, 09 SET - In Piemonte le famiglie avranno l'obbligo di segnare sul diario, o su appositi moduli, la temperatura dei figli che vanno a scuola. Lo anticipa all'ANSA il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che in giornata firmerà l'ordinanza. "Un bimbo a scuola con la febbre è un rischio enorme, avremmo preferito che a misurarla fosse la scuola ma ci è stato detto che non si può - spiega -; per cui adottiamo un'ordinanza che obbliga le famiglie ad auto-certificare la temperatura sul diario o con apposito modulo. Qualora ciò non avvenisse, dovrà misurarla la scuola".

La responsabilità data in capo alle famiglie di misurare la temperatura l'ha stabilita il Governo. Il Piemonte, con l'ordinanza che oggi firmerà il governatore Cirio, introduce l'obbligo di certificarla. Il documento, come primo step, "raccomanderà" comunque alle scuole di misurare la temperatura prima dell'ingresso. Se la scuola non è nelle condizioni di farlo allora scatta l'obbligo per le famiglie di autocertificazione della rilevazione della temperatura. Se lo studente si presenta senza autocertificazione, la scuola avrà l'obbligo di misurare la febbre. (ANSA).