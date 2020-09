Covid: primo morto a Cagliari in seconda ondata

(ANSA) - CAGLIARI, 09 SET - Salgono a 139 le vittime da coronavirus in Sardegna. Oggi pomeriggio è morto un uomo di 72 anni: era ricoverato da alcuni giorni nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. È il primo decesso nel capoluogo di questa seconda ondata di contagi.

Residente in un centro dell'hinterland cagliaritano, l'anziano era affetto da diverse patologie per le quali era sotto terapia.

Tra ieri e oggi sono le tre le vittime da Covid in Sardegna.

