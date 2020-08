Migranti: Musumeci, Roma vuole campo concentramento

(ANSA) - CATANIA, 24 AGO - "Invece di rispondere con atti concreti sull'emergenza immigrazione, il governo centrale trova la soluzione: creiamo campi di concentramento, che chiamano tendopoli in un deposito militare a Vizzini, abbandonato da anni. Ci troviamo con tende che ci ricordano luoghi e scene da dimenticare assolutamente". Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Catania. "I numeri sugli sbarchi in Sicilia - ha aggiunto - sono impressionanti: solo a luglio sono arrivati 7.067 migranti; a metà agosto, oltre 3 mila arrivi. Lo scorso anno nell'intero mese di agosto i migranti sono stati in totale 1.268; a luglio, 1.088". (ANSA).