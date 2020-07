Fond. Agnelli, piattaforma per rientro

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Una piattaforma informatica gratuita, un supporto concreto per aiutare i dirigenti scolastici a preparare la ripresa delle attività didattiche in presenza a settembre. Si chiama Spazio alla Scuola ed è un progetto della Fondazione Agnelli, Bim Group del Politecnico di Milano e Università di Torino. "E' una risorsa in più per rientrare a scuola a settembre in sicurezza. Permette ai presidi di configurare le aule e gli spazi didattici sulla base delle dimensioni del locale, delle cattedre e dei banchi, alla luce dei parametri di distanziamento interpersonale. Aiuta inoltre a simulare i flussi degli studenti per entrare e uscire da scuola, calcolando i tempi, in base al numero degli accessi, delle scale, dei piani dell'edificio.