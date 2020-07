Bovino sopravvive 5 giorni in torrente

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Un bovino che si era allontanato dalla stalla è stato ritrovato dopo ben cinque giorni ancora in vita, ferito, nell'alveo di un torrente quasi in secca in località Visignano nel comune di Firenzuola (Firenze), in Alto Mugello. L'animale, che non era in grado di camminare, è stato sedato da un veterinario e poi portato via con un elicottero dei vigili del fuoco di Bologna insieme ai colleghi del comando di Firenze. Sembra che l'esemplare non riuscisse a risalire il crinale da dove nella fuga aveva raggiunto il torrente in cui comunque ha potuto abbeverarsi con l'acqua ancora disponibile. A distanza sono stati uditi i muggiti che lo hanno fatto individuare dai soccorritori.