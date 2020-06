Bonafede,famiglie Viareggio esempio

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 29 GIU - Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha presenziato stamani alla messa di suffragio delle 32 vittime della strage di Viareggio (Lucca) che è stata celebrata nel cimitero della Misericordia tra le iniziative per l'11/o anniversario del disastro ferroviario del 29 giugno 2009, che stasera culmineranno in un ricordo alle 23.48 alla stazione.. Il ministro Bonafede ha seguito a funzione religiosa celebrata dall'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, poi al termine si è trattenuto con i familiari delle vittime che, ha poi detto il Guardasigilli, "ogni giorno nel loro dolore rappresentano un esempio di cittadinanza attiva e di questo lo Stato deve dire loro grazie quotidianamente, essi sanno trovare nel dolore la forza per andare avanti. E' un dolore che non si rimargina. quello che è successo non doveva accadere".