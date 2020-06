Lupo azzanna veste a bimba in Salento

(ANSA) - OTRANTO (LECCE), 25 GIU - Paura in un villaggio turistico di Otranto dove una bambina di sei anni è stata avvicinata da un lupo, che ha aperto le fauci azzannandole per fortuna solo il vestito e sfiorandole una gamba. Sono intervenuti i Carabinieri e un'ambulanza, che ha constatato come la piccola sia rimasta illesa.

Questo esemplare di circa un anno e mezzo girovaga da settimane tra la pineta e la spiaggia della zona dei Laghi Alimini, con fare apparentemente innocuo e più volte fotografato. E' stato segnalato al sindaco di Otranto e ai Carabinieri Forestali. Ne era già informato l'istituto Ispra, che sta mettendo a punto un piano di cattura. La bimba era con tre amichetti e i genitori, quando il lupo si è avvicinato.

Per il comandante dei Carabinieri Forestali di Lecce, Jacopo Ristori, non si tratterebbe di aggressività ("è strano che l'attacco di un lupo si concluda con un buco in un vestito") ma piuttosto di "eccessiva confidenza nei confronti dell'uomo, per questo gli enti competenti si sono già attivati".