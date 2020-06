Mattarella,a Codogno valori Costituzione

(ANSA) - CODOGNO, 2 GIU - "Da Codogno, dove è iniziato il nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della Costituzione, ricordando nuovamente i tanti nostri concittadini morti per il coronavirus e rinnovando grande solidarietà ai loro familiari e alle loro comunità". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Codogno. "Non andrà dimenticato quanto, in questi mesi, hanno fatto, con generosa abnegazione, tanti medici, infermieri, personale impegnato nei diversi ruoli della sanità, farmacisti" ha aggiunto il capo dello Stato.

"Lungi dal sottrarsi al proprio compito, hanno contrastato l'epidemia con coraggio, sovente ponendo a rischio la propria salute. Molti sono rimasti vittime del loro senso del dovere.

Non vi sono parole sufficienti per esprimere quanta gratitudine meritino da parte di tutti gli italiani".