A Napoli detenuti sanificheranno carcere

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - Saranno i detenuti "di buona condotta", opportunamente preparati, a sanificare gli ambienti di lavoro del carcere di Napoli Poggioreale, istituto penitenziario tra i più grandi d'Europa. Lo rende noto Luigi Castaldo, vice segretario regionale del sindacato Osapp.

L'iniziativa prenderà il via a breve, su decisione del direttore Carlo Berdini e del dirigente medico Vincenzo Irollo. I detenuti, protagonisti di un recupero educativo, saranno dotati di idonea attrezzatura e le operazioni più complesse, così come è avvenuto finora, saranno eseguite da ditte esterne specializzate. Inoltre sarà regolarizzata la distribuzione dei dispositivi protezione individuale e aggiornato il protocollo di sicurezza locale in funzione alle nuove disposizioni dipartimentali inerenti la 'fase 2' della lotta al coronavirus.

Castaldo loda l'operato dei dirigenti "competenti e di spessore" che gestiscono la casa circondariale "nell'interesse del Corpo di Polizia Penitenziaria e per tutelare i ristretti la collettività".(ANSA).