Coronavirus: un nuovo caso in Vaticano

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 30 APR - Nella mattina di oggi "è giunta una ulteriore conferma di positività al Covid-19 tra i dipendenti della Santa Sede. Si tratta di una persona che presentava sintomi dalla prima metà di marzo e per questo si trovava in isolamento fiduciario a casa. Prima di fare rientro a lavoro, in via precauzionale, il dipendente è stato sottoposto a test ed è risultato positivo alla malattia. Si trova ora, nuovamente, in quarantena presso il proprio domicilio". Lo riferisce il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni.

Con il caso confermato oggi salgono ad 11 le persone contagiate in Vaticano.