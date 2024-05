La valorizzazione dei borghi italiani nel nuovo Ansa Incontra

Non solo le grandi città d'arte, conosciute in tutto il mondo. L'Italia è il Paese fatto dei piccoli centri, dei borghi di qualche migliaio di abitanti, magari arroccati sulle montagne o nascosti tra le vallate, dove la vita forse a volte è meno "facile", ma che conserva il sapore e la cultura di un Paese.

È di questa Italia, al centro anche dei finanziamenti del Pnrr, di cui si parlerà giovedì 23 maggio nel nuovo Ansa Incontra dal titolo La valorizzazione dei borghi italiani, promosso da Associazione Civita in collaborazione con l'Agenzia ANSA e visibile in streaming su Ansa.it alle 12.



L'incontro vedrà la partecipazione di Simonetta Giordani, Segretario Generale Associazione Civita, Nicola Maccanico, Amministratore Delegato Cinecittà S.p.A., e del regista Riccardo Milani, e sarà moderato da Elisabetta Stefanelli, caporedattrice Cultura e Spettacolo dell'Agenzia ANSA.

La valorizzazione dei borghi storici italiani è un obiettivo in linea con la missione per la quale l'Associazione Civita è nata 35 anni fa, quando realtà pubbliche e private si sono unite per salvare Civita di Bagnoregio.

L'importanza di evitare lo spopolamento di questi preziosi luoghi, simbolo del nostro Paese, e di fare rete per salvaguardarli saranno gli argomenti centrali dell'incontro, affrontati da diverse prospettive e prendendo le mosse dall'ultimo film di Milani, Un mondo a parte.