Le due guerre e le sfide dell'Ue, giovedì forum ANSA con Tajani

La morte di Alexei Navalny, le due guerre e le sfide che attendono l'Ue alla vigilia delle elezioni europee di giugno.

Di questo si discuterà giovedì 22 febbraio in un forum ANSA con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite negli studi dell'Agenzia intervistato dal vicedirettore ANSA Stefano Polli. Con il segretario di Forza Italia spazio anche alla politica interna e al prossimo voto in Sardegna. Il forum sarà trasmesso in diretta alle 11 sul sito ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.

