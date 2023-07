Al via Festival Gattopardiano e Premio Tomasi di Lampedusa

Tutto pronto per la 18esima edizione del Premio Letterario Internazionale "Giuseppe Tomasi di Lampedusa", che si svolgerà a Santa Margherita di Belice. La giuria, presieduta da Salvatore Silvano Nigro, premierà quest'anno il romanzo dello scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, "La bella confusione", pubblicato da Einaudi. La cerimonia di consegna del Premio si svolgerà la sera di sabato 5 agosto presso il secentesco Palazzo Filangeri di Cutò, nell'ambito del Festival Gattopardiano, in programma dal 3 al 6 agosto con tanti eventi.

Protagonisti del romanzo di Francesco Piccolo sono i film Otto e mezzo di Federico Fellini e Il Gattopardo di Luchino Visconti, ma anche l'autore del romanzo "Il Gattopardo", Giuseppe Tomasi di Lampedusa, e gli attori di quegli indimenticabili capolavori come Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Claudia Cardinale, Burt Lancaster. Dal 3 agosto Santa Margherita sarà teatro di letture e incontri con gli autori, di musica con noti artisti e l'Orchestra Sinfonica Siciliana, di alta cucina, ruotando attorno ai personaggi, ai luoghi, alle ambientazioni dello storico romanzo. Tra gli ospiti anche il critico Vittorio Sgarbi.

Il Premio Tomasi e il Festival Gattopardiano sono organizzati dal Comune di Santa Margherita di Belice, guidato dal sindaco Gaspare Viola, e dall'Istituzione Tomasi di Lampedusa, presieduta da Deborah Ciaccio, con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi. Il Premio si avvale della direzione scientifica di Bernardo Campo, commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte, e della direzione artistica di Antonella Ferrara, fondatrice e presidente del festival letterario Taobuk.

Momento clou del Festival Gattopardiano sarà la serata del 5 agosto con la cerimonia di consegna del Premio, che sarà presentata dal giornalista Salvo Sottile e da Adriana Volpe. Tra gli ospiti, Marco Bocci che leggerà alcuni passi del "Gattopardo", e Ornella Muti, che leggerà Elsa Morante, prima donna a ricevere il Premio Strega nel 1957, due anni prima di Giuseppe Tomasi. Il padre della scrittrice era di Santa Margherita di Belice. L'Orchestra Sinfonica Siciliana riproporrà i brani della colonna sonora del "Gattopardo" di Luchino Visconti, che fu curata da Nino Rota. Tra gli ospiti anche Fausto Leali, Federico Zampaglione, cantautore e frontman dei Tiromancino, e la scrittrice Silvana La Spina, autrice tra l'altro di un recentissimo "Angelica", in cui racconta Il Gattopardo, dal punto di vista della figlia di don Calogero Sedara. Nel corso della cerimonia sarà premiato anche il maestro Nicola Fiasconaro dell'omonima azienda dolciaria, che il 6 agosto sarà protagonista della serata dedicata alla cucina del Gattopardo, durante la quale presenterà la sua personale rivisitazione del Trionfo di Gola.



