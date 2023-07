Festino S. Rosalia: carro trionfale con materiale risulta

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - In linea con lo spirito francescano di Biagio Conte e di Papa Francesco di destinare risorse e attenzione agli ultimi, per la realizzazione del carro del festino di santa Rosalia, che sfilerà a Palermo il 14 luglio, è stato fatto un accurato studio di sostenibilità al fine di utilizzare materiale di risulta e risparmiare così denaro pubblico. Lo dicono gli organizzatori del carro del Museo diffuso santa Rosalia. Le fasi di progettazione e realizzazione dei bozzetti e del modello in scala del carro trionfale sono iniziate a maggio nella Bottega 7 dei Cantieri Culturali alla Zisa, sede del Mu.Sa.R. (Museo diffuso Santa Rosalia) progetto dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Il 12 giugno il gruppo di lavoro, costituito dalle scenografe e scenografi dell'Alf Leila (associazione nata dall'incontro tra Maurizio Maiorana e due ex allieve dell'Accademia di Belle Arti di Palermo: Alessia D'Amico e Nikita Schifaudo) affiancate dalle allieve dei corsi di Scenografia dell'AbaPa, ha allestito il cantiere esecutivo nel piazzale a lato della Chiesa di Tutti i Popoli alla Missione di Speranza e Carità, dove è sepolto Biagio Conte. Un lavoro, che va avanti giorno e notte, al fianco di artigiani e operai della Missione. Gran parte del ferro utilizzato è di recupero grazie a una dismissione del Comune di Palermo. Il sistema di sterzo e la frenatura sono di carri degli anni passati. Anche la statua della Santa che sfilerà nel Carro è stata realizzata da Franco Reina per il Festino 2017. Le sue dimensioni superiori al vero la faranno sembrare ancora più vicina, posta in basso in equilibrio su una falce di luna mentre sfila lentamente circondata dalle nuvole, lungo un Cassaro in festa. «Rosalia è sogno, quello di un Festino francescano, che guarda agli ultimi e lo fa anche attraverso queste scelte che recuperano ciò che di bello è stato, ciò che ancora può essere usato e avere nuova vita - dice Fabrizio Lupo, scenografo e autore del tema del sogno di questo 399simo Festino, insieme a Gaspare Simeti, responsabile tecnico organizzativo del Comune di Palermo per il Festino; e Filippo Sapienza, storico dell'arte e autore di alcuni dei testi recitati durante le rappresentazioni del Festino -. Tra tutti i sogni che raffiguriamo nella messa in scena di questo corteo Trionfale, e che abbiamo trasferito in ogni pezzo che compone il maestoso Carro onirico del 399° Festino, c'è quello di fratel Biagio. Durante un incontro avvenuto il 26 luglio 2022, già molto malato, vedendo un bozzetto del Carro, mi chiese di porre la Santa nella parte bassa, più vicina alla gente e non isolata su un'alta torre, lontana da tutti. Il sogno di unire la gente sotto qualcosa che è al di sopra di tutto, una fede che appartiene al credente e all'ateo, al sacro e al profano, che accoglie e unisce tutto e tutti proprio come fratel Biagio che accettava tutti, soprattutto gli ultimi e li chiamava 'gli accolti'". "Sarà un Festino con una forte e sinergica collaborazione con la Curia con numerose iniziative e attività del Comune e della Chiesa. E insieme all'arcivescovo Corrado Lorefice abbiamo deciso di lavorare insieme all'edizione del Quattrocentesimo del prossimo anno per dare un messaggio di unità alla città e, speriamo, soddisfazione ai palermitani", ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla alla conferenza stampa di presentazione dei festeggiamenti del Festino svolta questa mattina a Palermo.

