Operazione Husky, Sicilia ricorda 80 anni da sbarco alleato

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - A 80 anni dall'operazione Husky la Sicilia rievoca lo sbarco alleato del 10 luglio 1943. Sono tante le iniziative promosse in vari centri della costa sud orientale tra cui Gela, Licata, Scoglitti, Pachino a cui si aggiunge Catania che, dopo lo sbarco, fu teatro di una delle battaglie più dure fra le truppe italo-tedesche e i soldati della VIII Armata britannica al comando di Bernard L. Montgomery. Le manifestazioni più articolate si svolgeranno a Licata e a Gela, le due città teatro di eventi raccontati da un'ampia letteratura. A Licata, per esempio, è ambientato il romanzo del giornalista americano John Hersey, "Una campana per Adano", che racconta una storia emblematica dell'occupazione alleata.

Per tre giorni a Licata, dall'8 al 10 luglio, l'amministrazione comunale, in collaborazione con il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento e l'associazione "Memento", ha promosso un programma di manifestazioni che culmineranno con l'inaugurazione del primo "Centro studi sullo sbarco in Sicilia".

Tra i tanti appuntamenti anche una giornata di confronti che il 9 luglio coinvolgerà vari studiosi sul tema dello sbarco. Il Museo archeologico della Badia ospiterà la drammatizzazione teatrale "Memorie sullo sbarco". In piazza Progresso si svolgerà una sfilata di mezzi militari della secondo guerra mondiale.

A Gela, l'area nella quale si verificarono anche eccidi molto gravi, la rievocazione dello sbarco durerà sei giorni, dal 7 al 13 luglio: non solo commemorazioni e dibattiti ma anche concerti, raduni e una "camminata per la pace".

A Scoglitti nel ragusano, approdo di un massiccio sbarco di mezzi e truppe della VII Armata americana al comando del generale George S. Patton, le manifestazioni promosse dal Comune di Vittoria dureranno quasi un anno e cominceranno con la presentazioni di libri, commemorazioni e visite a un bunker. Dal 7 al 10 luglio il centro "Le Ciminiere" sarà il fulcro delle manifestazioni organizzate a Catania presso il museo storico dello sbarco che raccoglie tante testimonianze, anche fotografiche, sull'operazione Husky. In una sessione storica alcuni studiosi affronteranno il tema dello sbarco attraverso il punto di vista dei protagonisti del conflitto (italiani, americani, inglesi, tedeschi) e la rievocazione dell'impatto della guerra sulla popolazione civile. Anche Palermo ricorda lo sbarco con una serie di eventi promossi dal Comune (mostre, visite e dibattiti) già dal 9 maggio, che si concluderanno il 2 settembre. In questi giorni sono in programma un incontro il 10 luglio a Palazzo Reale dove si presenterà il libro di Salvatore Lupo sui rapporti tra la mafia e gli Alleati mentre il 13 luglio per iniziativa di No Mafia Memorial sarà presentato il volume "Lo sbarco" edito da Repubblica. (ANSA).