Il viaggio di Ulisse in scena a Siracusa tra musica e danza

(ANSA) - SIRACUSA, 15 GIU - "Per me è un sogno che diventa realtà. Forse Ulisse mi somiglia o somiglia a tutti noi. Io ho iniziato a viaggiare a 13 anni. Ho passato più anni all'estero che in Italia. Ero felice di ritrovare la mia famiglia quando tornavo ma c'era bisogno di andare via. Il viaggio di ognuno di noi non si ferma mai". Giuliano Peparini presenta il suo Ulisse, l'ultima Odissea, che debutta al Teatro Greco di Siracusa il 29 giugno in anteprima mondiale.

La storia di Odisseo raccontata tra teatro, musica e danza, anche acrobatica. Il tutto legato insieme da un testo tradotto dal grecista Francesco Morosi. "La Fondazione Inda per la prima volta si cimenta con la produzione di uno spettacolo di questo tipo, che coniuga l'ultracontemporaneo con il classico" spiega Marina Valensise, consigliere delegato Inda. Uno spettacolo moderno che sarà ambientato in un aeroporto, "un luogo da cui si parte ma anche un luogo che ci può bloccare" spiega Peparini. In scena quasi 100 artisti. "E' emozionante quello che sto vivendo. Sogno da sempre di fare qualcosa al teatro greco di Siracusa, ed è arrivato nel momento giusto.

Per me è una sfida grandissima: lavorare su un testo come Odissea e rappresentarlo nel mio modo di fare. Non ho mai preteso di mettere in scena una tragedia classica".

La musica è affidata al gruppo canadese di ispirazione folk-rock Reuben and the Dark, la danza contemporanea e il teatro dialogano in modo fluido. Proiezioni e luci completano la visione poetica di questi quadri che faranno leva anche su costumi espressione di forti contrasti e contrapposizioni tra passione, trasgressione e amore per la patria. "L'Odissea è uno dei testi più emozionanti del nostro canone - spiega il regista - è un testo che condensa tutti i sentimenti più intensi: l'attaccamento disperato alla vita, l'odio travolgente e l'amore incondizionato, la passione sfrenata e il freddo calcolo, la paura e il dolore della perdita, la nostalgia e la sete di conoscenza. Nel nostro spettacolo, faremo vivere e prorompere tutte queste emozioni, nelle voci degli interpreti e nei corpi dei nostri performers. Oltre ai viaggi lontani o fermi, scegliendo di trattare il tema di Ulisse questo spettacolo parla anche del nostro tempo, e di noi: mette in scena un uomo che si è perso e cerca di nuovo la strada di casa".

L'aeroporto ospita cento viaggiatori che restano bloccati per la tempesta e vivono attraverso il racconto di un clochard "che vive dentro aeroporto una storia. Iniziano ad immedesimarsi e ognuno di loro diventa un Ulisse che viaggia e attraversano mondi che si manifestano dentro l'aeroporto e incontrano personaggi vari fino a quando si riparte ma ci fermeremo prima di arrivare a Itaca". Ulisse resterà in scena a Siracusa fino al 2 luglio e poi sarà in tournée nei teatri italiani, da Pompei a Ostia antica fino all'Arcimboldi a Milano.

A interpretare Odisseo sarà Giuseppe Sartori che torna a Siracusa dopo il grande successo riscosso nelle ultime stagioni nel ruolo di Oreste e di Edipo. Nello spettacolo sono coinvolti anche gi allievi dell'Accademia d'Arte del dramma antico. Le scene sono di Cristina Querzola e Lucia D'Angelo, i costumi di Valentina Davoli, le coreografie di Giuliano Peparini, le musiche della band Reuben and the Dark, direzione del coro Elena Polic Greco, direttore di scena è Mattia Fontana, coordinatori artistici sono Federica Panzeri e Christophe Allemann. (ANSA).