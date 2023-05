Concorso Città del Vino, pioggia di medaglie per l'Italia

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - Una pioggia di medaglie, tanta qualità nei calici di tutta Italia. In totale 43 Gran medaglie d'oro (27 all'Italia e 16 vini stranieri), 347 medaglie d'oro (Italia 289 e Paesi esteri 64). Vini e distillati suddivisi delle diverse categorie: Premio speciale Città del Bio; Nebbiolo world; Mondo Merlot, Forum degli Spumanti e Premio speciale Vini Vulcanici. Successo anche per il concorso riservato alle grappe.

È questo, in sintesi, il risultato dall'edizione 2023 del Concorso Enologico internazionale Città del Vino, le cui selezioni si sono svolte a Sambuca di Sicilia (Ag), nel cuore della Valle del Belice, all'interno del programma Menfi Città Italiana del Vino 2023.

In totale hanno partecipato 1.300 vini, di cui 1.065 italiani e 222 stranieri (da 12 paesi); oltre a 80 grappe. La premiazione si terrà a Roma nella Sala della Protomoteca in Campidoglio il 7 luglio. "Il concorso, alla 21esima edizione - sottolinea il presidente di Città del Vino, Angelo Radica - riesce a mantenere inalterato nel tempo il suo spirito: valutare i vini non tanto e non solo dal punto di vista tecnico (per la loro qualità oggettiva), ma soprattutto per il loro legame con il territorio, per la loro capacità di emozionare e per ribadire il valore del rapporto tra le aziende e i Comuni. Sindaci e produttori, sono idealmente uniti nella promozione delle tradizioni e delle eccellenze enologiche che li contraddistinguono e ricevono i riconoscimenti da mostrare in cantina e anche in Municipio".

Per l'Italia sono state assegnate 27 Gran Medaglie d'Oro: 5 alla Toscana, 3 al Piemonte, 4 alla Sicilia e 1 al Veneto e 3 a Abruzzo, 1 Lazio, 1 Sardegna e 3 Trentino-Alto Adige; 282 sono state invece le Medaglie d'Oro: 48 conquistate dal Veneto; 16 da Toscana, 28 dall'Emilia Romagna, 34 dalla Sicilia e 29 da Piemonte e 14 Lazio. Quindi troviamo la Calabria con 11 medaglie d'oro, la Basilicata con 3, a quota 15 ci sono Abruzzo, 17 Sardegna e 11 Campania; mentre a 5 Trentino-Alto Adige, 4 Lombardia; a 10 Valle d'Aosta, 25 Puglia, 6 Friuli-Venezia Giulia; e 1 medaglia d'oro per Marche e Molise e 9 Liguria. In evidenza anche i vini del territorio di Sambuca che ha ospitato la manifestazione, con una Gran Medaglia d'oro assegnata alla cantina Cellaro per il vino spumante Luna di Notte e diverse medaglie d'oro e d'argento ad altre cantine.

Tra i Paesi stranieri, 16 le Gran Medaglie d'oro assegnate: 10 sono andate al Portogallo, 5 alla Moldova e 1 alla Romania.

Sempre per quanto riguarda i Paesi stranieri 64 in totale le Medaglie d'oro assegnate: al Portogallo sono andati 29 riconoscimenti, 12 medaglie per la Moldova, 8 alla Croazia, 6 al Brasile, 3 alla Germania, 2 al Lussemburgo, e 1 ciascuna a Romania, Spagna, Francia e Corea. (ANSA).