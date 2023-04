Migranti archeologi nel Parco di Segesta

(di Francesco Nuccio) (ANSA) - PALERMO, 14 APR - Sono approdati in Sicilia con i barconi, inseguendo il sogno di un futuro migliore. Ma invece di rimanere chiusi in un centro di accoglienza, in attesa di ottenere lo status di rifugiati, hanno scelto di mettersi a disposizione per contribuire alla "bellezza" dell'isola. Insieme agli archeologi dell'università di Ginevra partecipano a una campagna di scavi in corso a Segesta che proprio in questi giorni ha portato alla luce l'antica strada lastricata della città ellenistica.

Il progetto "Archeologia solidale", siglato dal centro di accoglienza Casa Belvedere di Marsala con il Parco di Segesta, prevede che sei ragazzi richiedenti asilo ospiti della struttura possano partecipare agli scavi. La mattina presto i migranti, che dormono a Marsala, vengono trasferiti con un pulmino a Segesta dove lavorano al fianco dell'equipe di archeologi. Sono tutti musulmani e in questo periodo di Ramadan si fermano un'ora per riposarsi, mangeranno solo al tramonto. Sono tutti giovani, amici tra di loro e felici di partecipare a questo progetto, fanno un mucchio di foto, raccontano alla famiglia questa nuova esperienza di vita nella speranza che possa servire in futuro anche a trovare una occupazione.

Come Monday, arrivato in Sicilia nel 2017 su un barcone dopo un lungo viaggio attraverso l'Africa sub sahariana: "Ho lavorato nei campi - spiega in perfetto italiano - ma qui è diverso, non basta la forza ci vuole anche intelligenza. Siamo in un sito archeologico che fa parte della storia della Sicilia e per me è emozionante. Vorrei continuare a studiare per imparare non solo la lingua ma anche la cultura del paese che mi ospita, insomma fare qualcosa che possa rendermi utile".

Accanto a lui un ingegnere pakistano di 37 anni che ancora non parla italiano, si occupa con cura di catalogare i reperti in ceramica.

L'archeologa Alessia Mistretta, palermitana, da anni docente di ruolo all'università di Ginevra, è entusiasta. "L'impegno di questi ragazzi - dice - è encomiabile. Avevo avviato un esperimento simile alcuni anni fa al Parco di Lilibeo a Marsala.

Adesso ci abbiamo riprovato con risultati che ci riempiono d'orgoglio".

Una soddisfazione condivisa anche dal direttore del Parco di Segesta, Luigi Biondo: "Guardare gli occhi di questi ragazzi quando capiscono di aver trovato qualcosa di importante, è impagabile. Si sentono partecipi di un momento della storia".

