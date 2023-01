Irfis: Dragotto, tempi certi per erogazioni finanziamenti

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Taglio della burocrazia e tempi certi per l'erogazioni dei fondi che faranno crescere l'imprenditoria siciliana. Tommaso Dragotto, neo eletto alla presidenza dell'Irfis - la società finanziaria in house della Regione siciliana - ha chiaro davanti a se il percorso che dovrà seguire per sollevare le sorti delle imprese in Sicilia. Per lui, questo impegno è come il primo giorno di scuola, e, emozione a parte, sa benissimo che l'incarico assegnatogli dal governatore Renato Schifani è anche un modo per mettere in risalto la sua esperienza di imprenditore di successo, che in Sicilia può fare la differenza. Sessanta anni di carriera, fondatore della Sicily by Car, un impero da 140 milioni di euro di fatturato leader nel campo dell'autonoleggio, 500 dipendenti, 18 mila autovetture, 60 uffici in Italia. Abbastanza, per fargli raccontare qualcosa sull'imprenditoria siciliana, che a suo avviso, "nella parte occidentale della Sicilia - dice - è vuota di industrie. Va invece meglio, invece, nella parte orientale, dove c'è un tessuto imprenditoriale un po' più vivace".

Sta di fatto che il primo impegno sarà quello di gestire un fondo di 36 milioni (16 milioni provenienti dal fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e 20 milioni dal Poi 2014-2020), "Ripresa Sicilia", per finanziare le piccole e medie imprese dell'Isola. "Con la squadra dell'Irfis valuteremo tutte le richieste. Niente ritardi nelle procedure amministrative - assicura - Così come nei tempi per l'esame amministrativo delle pratiche, che saranno certi. E' inoltre mia intenzione tagliare in modo netto i legacci della burocrazia".

Oltre i soldi da destinare alle imprese, che per Dragotto "sono sempre pochi per dare una svolta alla produzione del sistema imprenditoriale siciliano", l'imprenditore ricorda a tutti che per colmare la "distanza paurosa" con il Nord, "sono necessari i fondi del Pnrr. Ma non basta sola questa cura - ci tiene a dire - Oltre i soldi, ci vuole anche una certa cultura manageriale. I siciliani sono anche bravi a investire, ma c'è poca cura degli aspetti manageriali. Ci vorrebbero imprenditori e manager più lungimiranti".

Per le imprese sarà comunque importante attingere ad agevolazioni, tra finanziamenti a tassi agevolati e contributi a fondo perduto sino al 75% dell'investimento su ricerca è innovazione, competitività e internazionalizzazione.

"Aggiungerei: digitalizzazione, transizione ecologica e sostenibilità - conclude Dragotto - Bisogna essere al passo con i tempi, e questi argomenti sono il futuro delle imprese. Più le imprese del Sud sapranno tenere il passo a determinate tipologie di produzione, più eviteranno di rimanere indietro rispetto al resto dell'Italia". (ANSA).