Musica Legalità nel Parco Selinunte con Kalkbrenner star

(di Franco Nuccio) (ANSA) - PALERMO, 06 AGO - Musica & Legalità tra i templi davanti a circa 15 mila giovani. Al parco archeologico di Selinunte sabato 13 agosto torna per la seconda volta l'Unlocked Music Festival. L'evento, che ha ricevuto anche quest'anno il patrocinio del Ministero della Salute, porterà per l'unica tappa sull'Isola Paul Kalkbrenner, una leggenda internazionale, tanto da essere stato scelto come guest dj in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della caduta del muro di Berlino, esibendosi davanti a mezzo milione di persone davanti la Porta di Brandeburgo.

Capofila del progetto Musica & Legalità, giunto alla nona edizione, è Valeria Grasso, donna simbolo della lotta alla mafia e testimone di giustizia che con le sue denunce si è impegnata a diffondere la cultura della legalità. Sul palco anche l'on.

Mario Caputo, che ha sposato e promosso il progetto, e Felice Crescente, direttore del Parco Archeologico di Selinunte, che guiderà il pubblico alla scoperta della nuova agorà, la più grande del mondo antico.

La giornata sarà un racconto corale, con numerose testimonianze. Ospite speciale il 'Capitano Ultimo', il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio noto per avere arrestato, quando era a capo dell'unità Crimor dei Ros, il capo di Cosa nostra Totò Riina.

Il festival "Musica & Legalità" ospiterà anche la nuova tappa del tour siciliano della mostra fotografica dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino", la mostra dedicata alla memoria dei due magistrati e che racconta la loro vita attraverso immagini anche inedite e le notizie dell'agenzia, sarà allestita dal 6 al 13 agosto proprio al parco archeologico di Selinunte dopo Favignana, Partanna, Santa Margherita Belìce, Gibellina e il Teatro di Verdura di Palermo.

Paul Kalkbrenner sarà l'artista più atteso. Ma sul palco, dalle ore 15 e fino alle 2 di notte, si alterneranno la musica live e i djset di alcuni degli artisti siciliani più influenti della scena: ci sarà il dj Lucas Barone, la live band Vossel feat Spike, la crew trap-rap composta da Mr Evil Mc aka Future Empire, il cantante Nanni Patti e ancora Picciotto e Manphredi, entrambi impegnati nel sociale e Mak feat Maury che porterà sul palco "La mafia è cosa vostra". A presentare la serata Davidino Hts, direttore del palco.

Ad aprire l'evento sarà il video-racconto prodotto da Just Maria. Per celebrare il ritorno di un festival musicale all'interno di un luogo che già dall'antica Grecia era conosciuto per le performance musicali e artistiche, il video - diretto da Alessandro Albanese con la direzione della fotografia di Giuseppe Pignone e le coreografie di Giuseppe Muscarello - mette in scena un tributo che unisce la storicità del luogo alla musica elettronica. Protagonisti sono alcuni attori-ballerini di musica contemporanea che, spinti dal forte richiamo del parco archeologico di Selinunte, si riuniscono all'interno del tempio di Hera per fondere i rispettivi stili in una danza corale.

(ANSA).