Palermo:Averna lancia concorso idee per spazio Cantieri Zisa

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Idee innovative con al centro un "luogo" all'interno del quale prendono forma i suggerimenti della community e dei cittadini. Un modo per animare uno spazio aperto e condiviso, facendo in modo che chiunque possa fare la propria parte fornendo spunti e suggerimenti sulle modalità d'uso di Averna Spazio Open, l'ex spazio incolto ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Averna Spazio Open - dice una nota di Averna - è infatti a caccia di idee: gli utenti e i semplici frequentatori dello spazio potranno suggerirle rispondendo alla "call for ideas" lanciata in questi giorni attraverso il sito web dedicato. Una chiamata rivolta a chiunque abbia voglia di mettere a servizio di Averna Spazio Open la propria creatività proponendo temi, iniziative e attività da realizzare all'interno del nuovo hub culturale dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Dare il proprio contributo è facile: basterà compilare il form sul sito www.avernaspaziopen.it indicando il titolo e la descrizione dell'idea, accompagnati dai propri dati personali.

Una volta validate, le idee migliori saranno pubblicate sul sito e sottoposte a un meccanismo di votazione online; quelle che otterranno più voti (cuori) da parte degli utenti del web saranno tenute in considerazione da Averna e dall'Ets Cantieri Culturali alla Zisa e diventeranno fonte di ispirazione nella costruzione del palinsesto di Averna Spazio Open. Obiettivo di Averna Spazio Open è quello di affermarsi come una fucina creativa pronta ad ospitare gli appuntamenti artistici e culturali della Sicilia, aprendosi alle contaminazioni e al know-how degli addetti ai lavori. Per presentare una proposta sarà sufficiente inviare una mail all'indirizzo progetti@avernaspaziopen.it che ne racconti il concept e ne descriva il programma. Tutti i progetti ricevuti saranno analizzati da Averna e dall'associazione dei Cantieri Culturali alla Zisa e i migliori potranno ottenere una serie di benefit sulla concessione e sull'utilizzo di Averna Spazio Open. Lo spazio, che aprirà alla città entro fine agosto, sarà una piazza condivisa e un luogo di incontro aperto a tutti, da vivere quotidianamente per passeggiare, sostare e incontrarsi.

Il suo anfiteatro all'aperto ospiterà un ricchissimo programma appuntamenti culturali: il primo sarà il Beat Full, un festival già noto ai Cantieri, che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre.

Seguiranno Sponde Sonore, il Festival Mercurio a Piano City.

Nato dall'impegno e dal sostegno di Averna, è stato affidato dal Comune di Palermo all'Ets Cantieri Culturali alla Zisa, l'ente che riunisce le realtà che operano nel perimetro dei Cantieri Culturali alla Zisa e che dal 2019 ha avviato un percorso per facilitarne la gestione. (ANSA).