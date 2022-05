Palermo: Miceli, ricucire il rapporto con la società civile

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - "I miei primi cento giorni". Il candidato a sindaco di Palermo del centrosinistra Franco Miceli presenta nel comitato elettorale in via Principe di Belmonte il suo programma di breve-medio termine in caso di vittoria nella prossima competizione elettorale del 12 giugno. Lo fa alla presenza dei primi assessori già designati. "Credo che il nostro programma abbia una particolarità, ricucire il rapporto con la società civile - ha detto Miceli - Abbiamo individuato, in ogni aspetto dei problemi che dovremmo affrontare, momenti di partecipazione attraverso consulte. Processi di co-progettazione. Il futuro governo di questa città dovrà avere contributi importanti da parte della società civile. L'idea di città è un'idea partecipata, che s'incanala nel tema della transizione ecologica". Su come affrontare i temi al centro del dibattito politico sono intervenuti gli assessori designati. Il professore Federico Butera ha affrontato il tema dello smaltimento dei rifiuti. "I termovalorizzatori sono inutili - ha detto - Bisogna potenziare la raccolta differenziata e ridurre al minimo la produzione di rifiuti".

"La partecipazione passa per il decentramento - ha detto Marco Picone - Procedura che non si limita solo al passaggio di poteri, ma ragionare su tre scale: un livello micro, dove si può recuperare il senso di comunità e dei quartieri. Ciò è possibile chiedendo di fare decentramento alle circoscrizioni". Serve una nuova politica sulla mobilità ha detto Anthony Passalacqua.

"Partirei dalla reintroduzione del biglietto unico integrato.

L'attuale sistema disincentiva l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Ciò permetterà di avere spostamenti più celeri e costi inferiori. Tempi più certi di attesa alle fermate, grazie alla geolocalizzazione dell'intera flotta Amat. Sia chi ha il monopattino, sia chi ha la bici, rischia. Bisogna mettere in sicurezza la rete esistente". (ANSA).