Archeologia: a Selinunte spettacoli estivi e visite serali

(ANSA) - PALERMO, 16 LUG - Presentato questo mattina il Calendario delle attività estive del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria che quest'anno, ancora più che nel passato, prevede iniziative diffuse che si svolgeranno nei diversi siti che comprendono, oltre all'area monumentale di Selinunte, anche le Cave di Cusa, il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, il Castello Grifeo di Partanna, le aree archeologiche di Pantelleria. Il programma delle attività è stato realizzato grazie anche alla collaborazione attivata con i sindaci dei territori del Parco, in particolare il sindaco di Campobello di Mazara che ha valorizzato le Cave di Cusa con un ricco cartellone di iniziative, e il sindaco di Castelvetrano.

"Una collaborazione - precisa il direttore del parco di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Bernardo Agrò - che si è rafforzata durante il periodo del lockdown dal momento che è emerso ancora più chiaramente che nel passato il valore che i beni culturali hanno nella valorizzazione dei territori anche come motrici di sviluppo economico. I luoghi della bellezza che Selinunte e tutto il Parco offre sono oggi entrati a far parte del vissuto quotidiano delle amministrazioni locali che considerano il patrimonio culturale come un alleato nella valorizzazione di tutto il territorio. Una sinergia che consente di andare "Oltre il recinto", come abbiamo deciso di chiamare il progetto in cui il parco travalica e demolisce metaforicamente i muri, con una capillare valorizzazione dei Beni Culturali che va oltre la sfera archeologica".

"Un programma - evidenzia l'assessore regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana, Alberto Samonà - nato dalla collaborazione con il territorio che mira a valorizzare gli aspetti identitari presenti nel parco e creare nuove suggestioni e contaminazioni tra heritage e contemporaneità. Le iniziative programmate con i comuni e i cantieri aperti sono tutte espressione della volontà del Parco di essere parte viva e attiva nella vita di un territorio che ancora oggi ci affascina per la commistione tra antico e moderno, per la splendida emozione di un tramonto sul Mediterraneo. Questo e ancora tanto altro offre il parco archeologico di Selinunte".

Nell'ambito del progetto sono stati realizzati nuovi spazi da dedicare all'arte come gli "Spazi culturali di Triscina", luogo per residenze d'artista e grandi mostre realizzato grazie all'accordo sottoscritto con il Mac- Museo di Gibellina delle arti contemporanee e la Fondazione Orestiadi.

Iniziative rese possibili grazie all'attività di sponsorizzazione resa possibile dai gruppi imprenditoriali che hanno partecipato al progetto. Altra attività di valorizzazione del Parco si manifesta attraverso la divulgazione degli aspetti scientifici della ricerca archeologica espressa "Cantieri della conoscenza", cantieri aperti dove la storia dei luoghi monumentali di Selinunte diventa archeologia partecipata. Per una maggiore conciliazione di mare e archeologia, il Parco si aprirà inoltre alle visite serali con programmazione di itinerari di visita dal giovedì alla domenica. Filo rosso saranno "I Serali" che alla luce del tramonto offriranno uno spettacolo (paesaggistico) nello spettacolo e si articoleranno con una programmazione prevista per tutto il mese di agosto. Il paesaggio, dunque, diviene parte stessa e parte fondamentale dell'esperienza di visita proposta dal Parco anche grazie all'utilizzo di un progetto luce specifico, che consente un apprezzamento diverso del contenuto monumentale durante il giorno fino alla sera. In quest'ottica si pone la prossima apertura del nuovo ingresso inedito dell'Area monumentale del "Tridente", dove la vista delle architetture templari, grazie all'apporto della prospettiva, fornisce al visitatore un approccio totalmente nuovo all'area monumentale. (ANSA).