Invito a guardare a fenomeno migrazioni in tutte sue dimensioni

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Raccontare attraverso il linguaggio del cinema l'importanza e la quantità degli scambi che nel tempo hanno legato Italia e Tunisia. . Questo l'obbiettivo della rassegna cinematografica online intitolata simbolicamente «Dalla Casbah di Mazara del Vallo alla Piccola Sicilia de La Goulette», in onda dal 15 al 22 maggio 2021 sul sito www.cinemaaumusee.org (con accesso gratuito 24h/24). Mazara del Vallo, è infatti la città italiana ove la comunità stranierà più numerosa è quella tunisina e La Goulette, nei pressi di Tunisi, è il luogo prediletto di emigrazione degli italiani in Tunisia agli inizio del 1900. La manifestazione, organizzata dall''associazione di Hergla « Ciné-Sud Patrimoine », in collaborazione con l'Ambasciata di Tunisia in Italia, proporrà al pubblico 12 film tra lungometraggi, corti e documentari, firmati da registi tunisini e italiani che, nel corso degli ultimi 30 anni, hanno raccontato l'importanza e l'intensità delle migrazioni tra l'Italia e la Tunisia. Oltre un secolo di scambi Nord-Sud, Sud-Nord che, dall'arrivo dei primi siciliani e livornesi emigrati in Tunisia, giunge fino ai giorni nostri. A ideare l'iniziativa, è uno dei fondatori dell'Associazione « Ciné-Sud Patrimoine », il regista tunisino Mohamed Challouf. Attraverso questa rassegna, spiega, « abbiamo voluto mettere a disposizione del pubblico questo prezioso patrimonio audiovisivo formatosi grazie al lavoro di registi tunisini e italiani quali Mahmoud Ben Mahmoud, Marcello Bivona, Olfa Chakroun, Stefano Savona, Giovanna Taviani, Tarek Ben Abdallah, Gianfranco Pannone, Ernesto Pagano, Enrico Montalbano che con le loro diverse sensibilità, hanno raccontato queste migrazioni attraverso le testimonianze dei diretti protagonisti». «Questa iniziativa - sottolinea l'Ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui - ci invita a guardare al fenomeno delle migrazioni tra i nostri due Paesi in tutte le sue dimensioni: storica, sociale e culturale, permettendoci di conoscerlo in profondità e di capirne la portata attuale». A inaugurare la rassegna, sabato 15 maggio alle 21 da Napoli in live streaming (www.cinemaaumusee.org) sarà la performance musicale del duo italo-tunisino Salvatore Morra (oud, il liuto arabo) e Marzouk Mejri (voce e percussioni). Seguirà la proiezione del documentario « Claudia Cardinale, la plus belle italienne de Tunis» di Mohamed Ben Mahmoud (1994). Giovedì 20 alle 16 (sempre in diretta streaming www.cinemaaumusee.org), si terrà la tavola rotonda dal titolo « Il ruolo del cinema nella salvaguardia della memoria italo-tunisina» alla quale parteciperanno tutti i registi delle pellicole proposte dalla retrospettiva. Chiuderà la rassegna, sabato 22 maggio alle 21, l'incontro virtuale (www.cinemaaumusee.org) «Dalla Piccola Sicilia de La Goulette alla Casbah di Mazara del Vallo», cui interverranno il professor Abdelkarim Hannachi e lo studioso Jamel Louini, che ripercorreranno la storia di due quartieri iconici della presenza italiana in Tunisia (la Piccola Sicilia a La Goulette) e quella tunisina in Italia (la Casbah di Mazara del Vallo).

L'appuntamento sarà moderato dal professor Gabriele Montalbano, docente presso il Dipartimento di Storia Culture Civiltà dell'Università di Bologna. Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli (italiano/francese). (ANSAmed) (ANSA).