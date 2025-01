Pallanuoto: A1; Telimar a picco contro la Roma Vis Nova

Roma Vis Nova a valanga sul Telimar Palermo, nel campionato di A1 maschile di pallanuoto. I siciliani perdono 18-7 a Monterotondo e per loro si spegne definitivamente la possibilità di disputare le "Final Eight" di Coppa Italia, nonostante il pareggio tra Posillipo e Ortigia.

Partita che conferma i pronostici della vigilia, con la squadra laziale che dimostra di meritare il quarto posto in classifica, mentre il gruppo allenato da Baldineti è alla terza sconfitta consecutiva. Un po' di sfortuna e qualche occasione sprecata in attacco nel primo tempo per il Telimar, con i capitolini che costruiscono la vittoria nel secondo periodo di gioco, chiudendo la prima metà gara sul +8. Poi, arriva una timida reazione, ma è troppo tardi ed è facile per i padroni di casa controllare il vantaggio fino alla sirena. Il campionato dei palermitani ripartirà da Ostia, con il Telimar che sabato prossimo sarà impegnato contro il fanalino di coda Onda Forte.





