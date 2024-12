Boutique del falso in un garage, sequestrati 3.000 capi

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Ragusa hanno scoperto un negozio abusivo di merce contraffatta in un garage a Comiso e sequestrato oltre 3.000 capi di abbigliamento. In particolare, finanzieri della compagnia di Vittoria avevano individuato due persone,- padre e figlio, che avevano esibito su una bancarella capi di abbigliamento e accessori recanti marchi di note case di moda caratterizzati da difetti grossolani e confezionati per essere venduti. Durante una perquisizione in un garage in loro uso è stata scoperta una boutique di merce contraffatta: i locali erano stati adibiti a negozio, con camerini per la prova dei capi, manichini, specchi, scaffalature e servizi igienici.In una stanza attigua è stata scoperta una pressa a caldo, utile ad apporre i marchi contraffatti sui vari capi di abbigliamento.

Tutto il materiale è stato sequestrato.



