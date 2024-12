Carabinieri consegnano doni a bambini ospedale Palermo

I carabinieri del reparto servizi magistratura e i colleghi in congedo dell'associazione nazionale carabinieri insieme all'associazione "Doniamo un sorriso smile live" hanno consegnato ai piccoli pazienti dell'ospedale pediatrico "Di Cristina" dei doni in occasione delle festività natalizie. I bimbi e i loro genitori sono stati coinvolti in un clima di festa, grazie anche a un'esibizione canora del coro "Fidelis" dell'Anc di Palermo. Al Teatro Al Massimo la fanfara del 12° reggimento carabinieri Sicilia, diretta dal luogotenente Paolo Sena si è esibita in un concerto alla presenza del generale di divisione Giuseppe Spina comandante della legione carabinieri, con un repertorio di musiche e canti tradizionali natalizi. Ancora la Fanfara del 12° Reggimento, sabato pomeriggio, si è esibita dinnanzi al teatro Massimo. Alla presenza del comandante provinciale di Palermo, generale di brigata Luciano Magrini, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e delle più alte autorità cittadine hanno suonato un repertorio classico di marce militari e brani di successo; hanno assistito palermitani e turisti, nonostante la pioggia. Sul finale tutti sugli attenti per l'Inno di Mameli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA