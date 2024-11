Tre chili di marijuana a casa, arrestati padre e figlio

Hanno trasformato il garage di casa del rione Picanello di Catania in una serra per la coltivazione della marijuana. E' l'accusa contestata dalla polizia a padre e figlio, di 48 e 24 anni, arrestati da agenti delle Volanti della Questura. Nella loro casa gli investigatori hanno trovato complessivamente tre chilogrammi di marijuana. Nel garage dell'abitazione i poliziotti hanno scoperto una serra con 12 piantine di marijuana. Durante la perquisizioni sono stati rinvenuti uno zaino di un noto marchio del food delivery e un centinaio di buste di un corriere internazionale che, secondo l'accusa, probabilmente venivano utilizzati da padre e figlio, che non svolgono il lavoro di fattorino, per occultare la droga e consegnarla direttamente a domicilio ai clienti. I due uomini sono stati arrestati per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l'arresto, è stata disposta nei confronti del 24enne la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



