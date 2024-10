Incendio a Sciacca, distrutte cinque auto e due scooter

Polizia e carabinieri di Sciacca (Agrigento) indagano su un incendio, che si ritiene doloso, divampato la notte scorsa in pieno centro storico e che ha distrutto cinque autovetture e due scooter.

Le fiamme hanno interessato anche l'esterno di una palazzina.

L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato possibili conseguenze per le persone.

Nell'area interessata, caratterizzata da una strada piuttosto stretta, si trova una scuola media e vi risiedono diverse persone, soprattutto anziane.

Gli investigatori stanno visionando i filmati dell'impianto di videosorveglianza dell'istituto scolastico per tentare di ottenere elementi utili alle indagini.



