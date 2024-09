Pallanuoto: Euro Cup; l'Ortigia soffre ma vince col Paok

È subito vittoria per l'Ortigia all'EuroCup di pallanuoto maschile. Nella prima giornata del gruppo G delle eliminatorie (si qualificano le prime due squadre su quattro) i siracusani superano i greci del Paok grazie a una partita dai due volti, dominata per tre tempi e poi quasi buttata via nel finale, quando i biancoverdi hanno perso lucidità e concentrazione.

L'Ortigia ha giocato con il giovane calabrese Ruggiero tra i pali, al posto dell'acciaccato titolare Tempesti, e Ruggiero ha dato il suo contributo con alcuni interventi. La formazione siciliana è stata a lungo spietata e perfetta, fino all'ultimo quarto, quando è calata vistosamente nell'intensità e nell'attenzione, subendo il ritorno del Paok. Finisce 15-13 e per l'Ortigia arrivano tre punti pesanti. Domani la sfida ai padroni di casa del Triglav Kranj.

Nel dopo partita, malgrado la vittoria, coach Stefano Piccardo non è soddisfatto dall'atteggiamento della squadra: "Non sono contento, anzi sono molto arrabbiato perché abbiamo fatto un quarto tempo imbarazzante sotto ogni punto di vista. Abbiamo gestito malissimo le situazioni in attacco e abbiamo concesso gol facili. Non si può disputare l'ultimo tempo di un torneo con in palio una qualificazione, giocando in questo modo. Siamo stati presuntuosi e abbiamo preso troppi gol anche oggi"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA