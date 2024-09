Meloni a Siracusa per l'Expo e G7 Agricoltura

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Siracusa, sull'isola di Ortigia, per l'inaugurazione dell'Expo Divinazione 24 in vista del G7 agricoltura. La manifestazione vede disseminati per le vie 200 stand con 600 imprenditori che hanno aderito all'iniziativa.

Meloni è stata accolta nella chiesa Cattedrale dal vicario dell'arcidiocesi di Siracusa, monsignor Sebastiano Amenta. Una veloce spiegazione poi la visita alla cappella di Santa Lucia.

Nella nicchia chiusa è custodito il simulacro della patrona. Qui a riceverla Elena Artale, componente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, che le ha parlato del culto della patrona e le ha regalato un libro per la figlia.

"Se le cose quest'anno andranno come noi crediamo - ha detto la premier - le esportazioni di prodotti agroalimentari varrà fino a 70 miliardi di euro. È il valore della nostra ricchezza che viene prodotta dagli agricoltori. L'agroalimentare del Made in Italy è un pezzo straordinario della nostra identità conosciuto dappertutto"

"Le polemiche ci stanno sempre in Italia, io preferisco lavorare se mi consente, le polemiche le lascio agli altri", ha poi commentato la presidente Meloni interpellata sulle polemiche dopo l'alluvione che ha colpito Emilia Romagna e Marche nei giorni scorsi .



