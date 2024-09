Otto artisti a Ustica per un progetto europeo sul mare

Otto artisti italiani e stranieri si incontrano per una settimana a Ustica per esplorare l'isola e trarre ispirazione artistica per la realizzazione di opere permanenti sulla sostenibilità delle risorse marine nel Mediterraneo. Dal 16 al 22 settembre, in contemporanea alle giornate della rassegna del Mare "Sebastiano Tusa", al via la seconda parte del progetto "Art4Sea", progetto europeo transnazionale che unisce l'isola di Ustica a Gozo (Malta) e Alonissos (Grecia) nella promozione culturale dell'Ocean Literacy del Mediterraneo, strumento pensato dall'Unesco per promuovere lo sviluppo sostenibile del mare.

Fare incontrare i linguaggi delle arti performative contemporanee, digital e urban art, con scienze naturali e biologia marina per accrescere la conoscenza, la consapevolezza e il rispetto delle risorse naturali marine, a questo punta il progetto "Art4Sea", per attivare un modello di cooperazione transnazionale e interdisciplinare che coinvolge artisti, creativi, esperti digitali e ricercatori marini. Obiettivo, quello di co-produrre un sistema di prodotti artistici, fisici e digitali insieme, finalizzati a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, dell'inquinamento marino e dei cambiamenti climatici e promuovere la partecipazione attiva delle comunità locali isolane sviluppando la loro consapevolezza sul tema.

Dei 24 artisti che sono stati selezionati dal progetto grazie a una call internazionale a cui hanno partecipato 256 artisti da tutto il mondo, otto saranno destinati alla residenza a Ustica: sono tutti street artist diversi e artisti digitali che lavoreranno a opere sonore, short documentali e sculture, di cui una sottomarina realizzata con materiali ecosostenibili. Tutti gli artisti sono stati precedentemente formati per poi mettere all'opera, attraverso la residenza di una settimana, le pratiche attraverso le loro opere d'arte permanenti che verranno pensate e co-ideate insieme ai residenti di Ustica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA